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Экскурсии Гоа

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Экскурсии в Гоа и Индии — отзывы

Отзывы наших туристов
Сегодня вернулись с экскурсии первая встреча с Гоа – все супер! До этого был негативный опыт заказа экскурсии в другой компании – встали в 5 утра, а за нами так никто и не приехал и менеджер не отвечал на звонки… Как я понял, такое на Гоа часто бывает. А здесь все четко – забрали минута в минуту...
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Василий
Хочу сказать огромное спасибо за организацию экскурсии в Гоа! Посетил экскурсию загадочный Хампи и остался очень доволен, ребята, реально это другой мир и море впечатлений, очень рекомендую к посещению. Хочу сказать спасибо организаторам, стоимость намного ниже чем у...
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Иван
Ездили на экскурсии по Гоа сами и многим советовали после этого. Все остались довольны! Больше всего запомнилась поездка в Хампи. Это просто что-то невероятное! Неожиданно для Гоа, но все прям на высоком уровне в плане организации. Никаких задержек с трансферами и гидами...
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Игорь
Благодаря ребятам из Гоа Сервис, побывали на экскурсии в Хампи. Заказывали индивидуальный тур. По деньгам получилось недорого. Передвигались на комфортной Тойоте. Хороший отель в Хампи, красивые достопримечательности, отличный гид. Программа на 2 дня получилась...
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Глеб
Первый раз был в Гоа и очень рад что съездил на экскурсию. Всем советую. Гид очень грамотно и интересно рассказывает, сразу видно любит своё дело. Цена невысокая, а сервис по высшему разряду. Спасибо!
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Артём
Короче, это лучшие экскурсии в Гоа. Почему? Увлекательный рассказ - слушали группой разинув рты. Комфортно - забрали, отвезли, привезли, никаких раздолбанных тачек. Весело - ребята любят свое дело, рассказывают фишки в гоа где и что посмотреть. Рекомендую!
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Николай
Бывали в Гоа не один раз, а в январе 2019 года к нам в Гоа прилетели родители, конечно захотелось их удивить и показать больше чем просто пляжи. Мы сперва заказали для них экскурсию Гоа - Хампи, называлась кажется экскурсия Загадочный Хампи...
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Екатерина
Недавно с супругой вернулись (она в первый раз, я во второй, хотя по ощущениям как первый)... эмоций и впечатлений масса. Хочется уже планировать следущую поездку, но пока рано). Я переживал как жена воспримет это место...
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Жан
Добрый день! Рады знакомству с вами в этой замечательной стране! А так же признательны вам за экскурсию которую вы организовали и провели для нас ! В следующий раз непременно воспользуемся вашими услугами...
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Сергей
Всем привет ! Вернулись с Гоа месяц назад, хочу поделиться впечатлениями именно о экскурсиях. Это просто мечта! Народ - все, кто еще не катался по Гоа - не пропустите. Ездили в зоопарк и в Мурдешвар. Зоопарк - шикарная...
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Ирина
Приветствую всех. Мы были в Гоа во второй половине ноября (2014). Ездили на индивидуальную экскурсию в зоопарк, по индуистским храмам, и в конце на пляж, где попали на съемки боливудского фильма. Вечером договорились...
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Данила
Путешествовала в Гокарну. Все очень понравилось, программа и организация были на высоте. Отдельную благодарность хочу выразить гиду за информацию по йоге и аюрведе. Спасибо большое!... Обязательно поеду ещё!...
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Юля
Всем привет!Только приехали с ГОА, впечатлений масса, но пока очень хаотично разбросаны. Хочу поблагодарить вас за увлекательные и познавательные экскурсии. Милашная стая обезьян и мудрый тигр "ОМ"...
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Катя
Огромный привет из Сибири ! И хочу выразить огромную благодарность за экскурсию которую вы в очередной раз нам организовали ! Первый раз мы сомневались в этом мероприятии наслушавшись гидов...
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Сергей
Пляжи (Юг Гоа). На эту экскурсию я не попала в прошлом году. В этом решила исправить с самого начала отпуска. Сначала у нас выяснили, на какие, собственно, пляжи мы хотим попасть, то есть это практически индивидуальный заказ...
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Ирина
Привет всем! Неделю назад вернулись с мужем с Гоа, раздали подарки и впечатления друзьям. Теперь хочу поделиться и с вами подробностями о поездке с Гоасервис. Благодаря отзывам, сразу для себя решила, что поедем...
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Наталья
Добрый вечер. Недавно вернулись с Гоа, с этого райского места. Хотим поблагодарил Гоасервис за устроенную нам экскурсию в Мурдешвар, место где распологается большой храмов комплекс и самая высокая статуя Шивы...
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Алексей
Добрый день! Вот и вернулись домой.... Хочу выразить благодарность за замечательную экскурсию, все получилось информативно, позитивно. Что нравится в таких экскурсиях это малочисленность группы и отсутствие толп туристов...
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Лена
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Экскурсии в Гоа — ваши преимущества в поездках с нами

Часть средств, полученных от экскурсий в Гоа, мы переводим в Благотворительный фонд поддержки детей в интернатах Гоа. Выбирая поездку с нами — вы участвуете в улучшении жизни детей Индии.

Присоединяйтесь!

О нас


Идея создания компании родилась в 2009 году, когда мы впервые приехали в Индию, влюбились в неё и почувствовали желание жить и путешествовать в этой прекрасной стране. Всё глубже проникая в местную культуру и накопив определённый опыт, мы ощутили готовность делиться информацией.

Сейчас Гоа Сервис — это дружная команда единомышленников, которая уже более 10 лет успешно организует познавательный отдых для путешествующих по Гоа и Индии на русском языке. Гоа Сервис — официально зарегистрированная компания с правом ведения туристической деятельности.

Мы постоянно совершенствуем существующие, а также разрабатываем новые интересные маршруты. В нашем арсенале присутствуют групповые и индивидуальные экскурсии в Гоа, а также эксклюзивные предложения для сформированных групп.

Наш приоритет — сервис. Сервис, который особенно ценен в этой стране! Мы знаем, как часто в Индии хочется почувствовать, казалось бы, такие простые вещи, как внимание и поддержку, уверенность в качестве услуг и уровне сервиса, а также пунктуальность. Наша задача в том, чтобы эти ощущения присутствовали с вами во время экскурсии в Гоа, а также в течение всего времени пребывания в Индии.

Отправляясь на экскурсию с нами, вы можете быть уверены в разнообразии и уникальности полученной информации и обязательно услышите ответы на все интересующие вас вопросы!

Экскурсии в Гоа — вопросы и ответы