Идея создания компании родилась в 2009 году, когда мы впервые приехали в Индию, влюбились в неё и почувствовали желание жить и путешествовать в этой прекрасной стране. Всё глубже проникая в местную культуру и накопив определённый опыт, мы ощутили готовность делиться информацией.



Сейчас Гоа Сервис — это дружная команда единомышленников, которая уже более 10 лет успешно организует познавательный отдых для путешествующих по Гоа и Индии на русском языке. Гоа Сервис — официально зарегистрированная компания с правом ведения туристической деятельности.



Мы постоянно совершенствуем существующие, а также разрабатываем новые интересные маршруты. В нашем арсенале присутствуют групповые и индивидуальные экскурсии в Гоа, а также эксклюзивные предложения для сформированных групп.



Наш приоритет — сервис. Сервис, который особенно ценен в этой стране! Мы знаем, как часто в Индии хочется почувствовать, казалось бы, такие простые вещи, как внимание и поддержку, уверенность в качестве услуг и уровне сервиса, а также пунктуальность. Наша задача в том, чтобы эти ощущения присутствовали с вами во время экскурсии в Гоа, а также в течение всего времени пребывания в Индии.



Отправляясь на экскурсию с нами, вы можете быть уверены в разнообразии и уникальности полученной информации и обязательно услышите ответы на все интересующие вас вопросы!