На основании многолетнего опыта проведения экскурсий делимся ТОП-3 самых популярных экскурсий Гоа среди туристов:
«Первая встреча с Гоа
» — возможность увидеть весь Гоа за один день. Супернасыщенная экскурсия по привлекательной цене!
«Загадочный Хампи
» — возможность прикоснуться к наследию ЮНЕСКО — великой Виджаянагарской империи и ощутить духовную мощь этой земли!
«Легенда о Шиве
» — осмотр самой высокой в мире статуи сидящего Шивы и посещение самого популярного пляжа Южного Гоа — Палолем.
На самом деле вопрос популярности очень субъективный… Для Вашего удобства мы разработали каталог экскурсий с фильтром
, пользуясь которым Вы можете выбрать экскурсию по её типу, продолжительности, стоимости и присутствию русскоговорящего гида. Попробуйте, это очень удобно!
Также Вы всегда можете связаться с нами любым удобным способом
— наш менеджер с удовольствием расскажет подробнее о любой экскурсии в Гоа, а также ответит на все дополнительные вопросы!